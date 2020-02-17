شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كيف يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على صحة الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة الذى تقوم الغدة الكظرية عند الرجال والنساء بإفرازها، وعند التعرض لانخفاض نسبته يتسبب فى التعرض للعديد من المشاكل الصحية التى يجب التعرف عليها وقفا لموقع "webmed".

هو هرمون ذكوري تقوم الغدة الكظرية بإفرازه لدى الجنسين، وهو المسئول عن وضع الهرمون الذكوري في الخصية وفي المبايض للإناث، ويتم إطلاق هذا الهرمون من المخ، عن طريق الغدة النخامية التى تساعد على تنظيم نسبته في الجسم، ونجد أن عند الرجال ارتفاع مطلوب، ولكن عند النساء يجب أن يكون منخفض.

هناك العديد من الفوائد الناتج عن هرمون التستوستيرون، ومنها:

- يعد من الهرمونات المهمة للجسم، والتى تساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

- يعد الهرمون المسئول عن إنتاج السائل المنوى لدى الرجال.

- يعمل على تقوية العضلات فى الجسم.

- يحافظ على كثافة العظام.

- عند الرجال يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء.



هرمون التستوستيرون

هناك العديد من أعراض الإصابة بانخفاض هرمون التستوستيرون، ومنها:

- ضعف الرغبة الجنسية عن الرجل، تعد من أبرز أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون.

- يتعرض بعض الرجال لضعف الانتصاب.

- التعرض لضعف في الخصوبة لدي الرجال.

- يصاب بعض الرجال لزيادة نسبة الدهون في الجسم.

- ضعف العضلات.

- يصبح الرجال أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

- يتعرض بعض الرجال للتثدي.

- يصاب بعض الرجال بهبات ساخنة.

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- التعرض لزيادة الإرهاق والتعب.

- يزداد فرص تساقط الشعر وإصابة الرجال بالصلع.

- يزداد فرص الإصابة باضطرابات في النوم والإصابة بالأرق.

- الميل للإصابة بالتغيرات النفسية كالميل للعصبية، أو الحنية، أي التعرض للتقلبات النفسية.

يتم اكتشاف نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال، فى حالة القيام بإجراء تحليل الدم الذي يساعد على تحديد نسبته فى الدم.

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض هرمون التستوستيرون، ومنها:

- الإصابة بدوالي الخصية.

- التعرض للإصابة بسرطان الخصية.

- الإصابة باضطرابات هرمونية.

- التعرض للإصابة بالعدوى والالتهابات.

- الإصابة بأمراض الكبد و الكلي.

- الإصابة بمرض السكر.

- زيادة الوزن.

- التدخين.

- الإصابة بمشاكل في الغدة النخامية.

- الإصابة بمشاكل في الغدة الدرقية.

- ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

- الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يقوم الطبيب بعلاج انخفاض هرمون التستوستيرون عن طريق تناول الأدوية البديلة له، والتى تساعد فى تعويض نسبته، وأيضا عليك إنقاص الوزن، وأخذ الأدوية التى تساهم بشكل كبير في تعويض هذا الهرمون المهمة.