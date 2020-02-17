شكرا لقرائتكم خبر عن يهم مرضى التهاب المعدة.. إزاى تعيش حياتك من غير أدوية ومحاليل كتير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مغص وألم وغثيان مستمر"، جميعها من علامات الإصابة بالتهاب المعدة وهومن المشاكل الصحية الشائعة التي يتعرض لها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة أو الافراط في تناول الكحول والتدخين، وقد يكون التهاب المعدة ناتج عن الضغط العصبى الشديد، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض التهاب المعدة للحد من الألم بدلا من الافراط في تناول الأدوية والمحاليل ومنها :

1: ينصح مرضى التهاب المعدة بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة التي تساعد على تقليل الالتهاب والألم.

2: يجب الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والوجبات السريعة التي تؤثر على صحة المعدة وتزيد من الالتهاب والألم.

3:ينصح مرضى التهاب المعدة بتقسيم وجبات اليوم الى 5 وجبات بكميات قليلة حتى لا تؤثر على صحتك وتزيد من الالتهاب.

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4:تجنب تناول التوابل والأطعمة الحارة التي تزيد من الالتهاب والألم، واستبدالها بالأطعمة الخفيفة.

5: يجب الابتعاد عن تناول المنبهات والمشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من الكافيين واستبدالها بالمشروبات الدافئة التي تعزز صحة الجهاز الهضمى ومنها البابونج والينسون.

6:ينصح بالابتعاد عن تناول المسكنات والمضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب حيث انها تؤثر على الصحة وتزيد من التهاب المعدة.

7:الابتعاد عن تناول الفواكه الحمضية مثل " الليمون، البرتقال ، اليوسفى"، حيث انها تزيد من التهاب المعدة.

8:ينصح بعدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، ولكن ينصح بالنوم بعد تناول وجبة العشاء بساعتين على الأقل وذلك لضمان هضم الطعام.

9:ينصح مرضى التهاب المعدة بالإكثار من تناول البطاطس المسلوقة والكوسة وشوربة الخضار واللسان عصفور على أن تكون قليلة الملح ، حتى لا تؤثر على صحة المعدة.