أول صور مجهرية لفيروس كورونا

الإثنين 17 فبراير 2020

نشر المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أول ⁧‫صور‬⁩ مجهرية لفيروس كورونا‬⁩ أو "كوفيد 19"، والذي تسبب بمقتل أكثر من 1500 شخص حول العالم.



في السياق، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأحد، إن نسبة الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، انخفضت بشكل ملحوظ في الصين.

وأكد مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، أن نسبة الحالات الخطيرة بين الحالات المؤكدة في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت من الذروة التي بلغت 32.4% في 28 يناير/كانون الثاني إلى 21.6% في 15 فبراير/شباط.

وقال مي إن النسبة في أجزاء أخرى في مقاطعة هوبي، تراجعت من الذروة التي بلغت 18.4% في 27 يناير/كانون الثاني إلى 11.1% في 15 فبراير/شباط.

كما شهدت النسبة في مقاطعات أخرى في الصين، انخفاضا ملحوظا من الذروة حيث بلغت 15.9% في 27 يناير/كانون الثاني إلى 7.2% في 15 فبراير/شباط، بحسب المتحدث.

Advertisements

وأضاف المتحدث أن "هذه التغيرات تثبت فاعلية التدابير الحالية للوقاية من المرض والسيطرة عليه".

وتابع مي: "تطبق السلطات والفرق الطبية إجراءات مختلفة تضمن علاج عدد كبير من الحالات البسيطة في الوقت المناسب وتقليل إمكانية تحول هذه الحالات إلى حالات حرجة".

وأعلن مسؤولو لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1765 حالة، وذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 100 حالة وفاة جديدة يوم الأحد.

وأكد المسؤولون ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 1696، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في المقاطعة إلى 58182 حالة.

وسجلت مقاطعة هوبي أيضا 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يوم الأحد، كما أعلن عن تعافي 1016 مصاباً بفيروس كورونا الأحد.