شكرا لقرائتكم خبر عن الأرق له أسباب وأعراض تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض والإصابة بالأرق من الأمور المرهقة التى يتعرض لها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن الأرق، ولما نصاب به وما هى أسبابه وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير المنشور أن الإصابة بالأرق يعد من الأمور التي تزيد فرص التعرض للتعب والإرهاق، فالأرق هو عدم القدرة على النوم بشكل طبيعى، ويتم الاستيقاظ بشكل دائم من وسط النوم وعدم القدرة على المواصلة في النوم.

وأضاف التقرير، أنه حال عدم القدرة على أخذ القسط الكافي من النوم نتيجة للإصابة بالأرق، يزداد فرص الإصابة والتعرض للعديد من الأمراض، ومن أشهرها الأمراض النفسية كالقلق والتوتر وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، وكل ذلك نتيجة لعدم قدرتك على أخذ القسط الكافي من النوم.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بالأرق وعدم قدرتك هلي أخذ القسط الكافي من النوم، تعد من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي علي أدائك في العمل، والتعرض للاختلال في النشاط والحيوية وصحة الجسم، فالأرق يزيد من فرص تعرضك أيضًا للتعرض بمشاكل في حالتك النفسية، نتيجة لعدم أخذك للقسط الكافي من النوم.

فأوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن معدل النوم الكافي للشخص في ساعات الليل هو من 7 إلى 8 ساعات يوميا، وفي حالة التعرض لقلة في هذه الساعات يكون السبب هو الإصابة بالأرق.

وأشار التقرير، إلى أن عند تعرض الشخص للتوتر والقلق يزداد فرص تعرضه للإصابة بالأرق، نتيجة لزيادة التفكير والتعرض للضغوط النفسية، وهذا الأمر يستمر لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع أو شهر، ولذا عليك الابتعاد عن مثل هذه الأمور المسببة، كما أكد التقرير ضرورة تغيير العادات اليومية والحميات الغذائية التي تزيد من فرص تعرضك للأرق.

أعراض الأرق

وقدم التقرير العديد من الأعراض الخاصة بالأرق، ومنها:

-التعرض للإصابة بصعوبة في النوم.

-الإصابة بالاستيقاظ المتكرر خلال النوم.

-عدم أخذ القسط الكافي من النوم.

-عدم الشعور بالراحة عند الاستيقاظ.

-التعرض للتعب والارهاق.

Advertisements

-الشعور بالرغبة في النوم طوال اليوم .

-العصبية والتعرض للتوتر والاكتئاب.

-التعرض لصعوبة في التركيز.

-الإصابة بالقلق والتوتر.

أسباب الأرق

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض للقلق، ومنها:

-أكد التقرير، أن الإصابة بالتوتر والقلق تعد من أبرز أسباب الأرق.

-الضغوط النفسية لها عامل ملحوظ في زيادة فرص الإصابة بالأرق.

-كثرة التفكير في الأمور المحيطة بك، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأرق.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن التعرض لتناول كميات كبيرة من الطعام في الليل أي قبل النوم تعدم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأرق.

-التعرض للصدمات النفسية تزيد من عدم قدرتك علي أخذ القسط الكافي من النوم.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التعرض لبعض المشاكل الصحية والأمراض المزمنة تزيد من فرص التعرض للأرق، ومنها مرض السكر، والأمراض القلبية.

-وأشار التقرير أن الأشخاص الذين يتناول الكافيين بكثرة هم أكثر عرضة للإصابة بالأرق.