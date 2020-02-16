ألمانيا ترفع الحجر الصحي عن العائدين من الصين

رفعت السلطات الألمانية، الأحد، الحجر الصحي الذي جرى إعداده لإيواء المجموعة العائدة من الصين، تخوفاً من إصابة أحدهم بعدوى فيروس كورونا.

وأعربت الطالبة الجامعية "آن-صوفي موكسفلت" عن ارتياحها بعد انتهاء فترة احتجازها لمدة أسبوعين في الحجر الصحي الذي نظمته السلطات في ألمانيا للمجموعة التي ضمت نحو 120 شخصاً.

وفي أعقاب مغادرتها للحجر الصحي المقام في إحدى ثكنات الجيش الألماني في ولاية "راينلاند-بفالتس"، قالت موكسفلت (22 عاماً): "أنا مسرورة، بخروجي الآن بالرغم من أن الأمر لم يكن سيئاً، فالرعاية كانت جيدة بحق".

وأضافت: "الأمر الصعب كان هو الشعور بأنك محتجز بعض الشيء لمدة نحو 14 يوماً، وإذا أراد المرء الخروج فلا يُسْمَح له إلا بالتجول حول الثكنة".

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وذكرت موكسفلت، التي رافقها أبواها في رحلة العودة إلى بيتها، أن موظفي الرعاية التابعين للصليب الأحمر الألماني بذلوا جهداً هائلاً.

وتابعت: "كنا نلعب ألعابا من بينها تنس الطاولة والبلياردو وكرة الريشة، فقد كان بالإمكان أن يشغل المرء نفسه بشيء، كما كان بإمكان الأطفال أن يفعلوا الكثير من الأشياء".

وأشارت إلى أنها ربما شعرت بشيء من الحزن بعض الوقت لأنها اضطرت إلى قطع إقامتها في الصين وتتمنى العودة في وقت ما.

وكانت موكسفلت عادت مطلع فبراير/شباط بصحبة أكثر من 100 ألماني وذويهم من مدينة ووهان المتضررة على نحو خاص من وباء كورونا، إلى فرانكفورت، وتدرس موكسفلت تقنية المعلومات في مدينة روستوك.

وغادر العائدون من الصين، الأحد، الحجر الصحي بعد رفعه، وقد تم نقل الرجال والنساء والأطفال مع معارفهم على متن سيارات خاصة أو حافلات إلى نقطة تلاقي وسائل المواصلات.