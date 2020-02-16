بحزمة طاقة.. هكذا التقط العلماء أول صورة لكورونا

نشر المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أول ⁧‫صور‬⁩ مجهرية لفيروس كورونا‬⁩ أو "كوفيد 19"، والذي تسبب بمقتل أكثر من 1500 شخص حول العالم.

وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي، وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

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وكان الباحثون الأمريكيون زرعوا عينات من الفيروس في المعامل لدراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها.

ولفت المعهد إلى أن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيراً عن صور فيروس "فيرس" الذي ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس "سارس" الذي ظهر في 2002، حيث إن هاذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة "كورونا".

وسمي الفيروس بـ"كورونا" نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية لـ"التاج".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل وباء "كوفيد 19" عبر المجرى التنفسي بشكل رئيسي (من خلال اللعاب مثلاً) وأيضاً من خلال الاتصال الجسدي وعبر لمس المساحات الملوّثة بالوباء.