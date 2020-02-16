تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي الزبادي بالموز والفراولة

المقادير

- الفراولة : كوب (مجمدة)

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة

- زبدة الفول السوداني : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب الطريقة: ضعي الفراولة واللبن الزبادي والموزة والحليب والشوفان وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى يصبح ناعماً وسائلاً.

حلّي السموذي بالعسل وحركي ثم ضعيه في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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