تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

المقادير - حليب : كوب (سائل)

- القرفة : عود

- الزنجبيل : شريحة (متوسطة الحجم)

- العسل : ملعقة كبيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة (مطحون) الطريقة: ضعي الحليب في قدر على نار متوسطة.

أضيفي عود القرفة وشريحة الزنجبيل والكركم وملعقة من العسل وحركي جيداً حتى يذوب الكركم.

اتركي المزيج حتى يغلي وتتمازج النكهات.

صبي الحليب في أكواب وأضيفي العسل المتبقي حسب الرغبة وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزنجبيل الطري

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