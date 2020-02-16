القاهرة - لايف استايل المقادير

- دقيق : 2 كوب

- سكر : كوب

- لبن : كوب

- البيض : 3 حبات (أحمر)

- الزبدة : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : 3 ملاعق

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- ملح : ذرّة الطريقة: اخلطي السكر والزبدة وأضيفي البيض والفانيليا واللبن.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح وأضيفي خليط السكر.

صبي نصف الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق.

أضيفي الكاكاو إلى الجزء الآخر من خليط الكيكة وصبي على الوجه وقلبي قليلاً.

ضعيها فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الرخامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.