القاهرة - لايف استايل المقادير - دقيق : 2 كوب

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- ملح : ثلث الملعقة الصغيرة

- الزبدة : كوب (مقطعة)

- جوز الهند : 2 كوب (مجفف)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب ونصف (مغلي)

- مشمش : 3 اكواب (مجفف ومفروم) الطريقة: اطهي مكونات المشمش المجفف مع كوب ونصف ماء وكوب سكر ليصبح الخليط كالمربى، واتركيه ليبرد.

انخلي الدقيق والسكر والخميرة وجوز الهند والملح Advertisements اعجني الخليط مع الزبدة ليمتزجوا.

افردي نصف الخليط في قالب مدهون جيداً.

ادهني الحشوة، وفوقها ضعي خليط جوز الهند المتبقي.

تخبز في الفرن على درجة حرارة 350 درجة لمدة 40-45 دقيقة لتصبح ذهبية اللون. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مبشورة بمربى المشمش

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