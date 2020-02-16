تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الفواكة

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- الزبدة : كوب

- السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- صفار البيض : 4 حبات (أحمر)

- دقيق الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب (طازجة ومخفوقة)

- الفواكة : حسب الرغبة (متنوعة بحسب الرغبة)

- مربى : نصف كوب

الطريقة:

سخني الحليب جيداً ثم اتركيه جانباً.

اخلطي السكر مع دقيق الذرة وصفار الثلاث بيضات والقليل من الحليب.

أعيدي هذا الخليط إلى الحليب الموجود وارفعيهم مجدداً على النار للحصول على كاسترد سميك.

أضيفي الفانيليا واتركي الكاسترد ليبرد تماماً.

أضيفي الكريمة الطازجة المخفوقة واسكبي هذا الخليط فوق التارت.

اخلطي الدقيق مع السكر الناعم، والزبدة، والفانيليا، وصفار البيضة للحصول على عجينة متماسكة، وضعي العجينة في كيس نايلون وتحفظ في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات.

رشي القليل من الدقيق على ورقة نايلون كبيرة وتوضع العجينة ثم تغطى بورقة نايلون أخرى وترق بواسطة الشوبك للحصول على عجينة تورتة قطرها 24 إلى 26 سم.

انقلي العجينة إلى قالب تورتة له قعر قابل للفك أو إلى طبق زجاجي مقاوم للحرارة وتوخز بالشوكة في قعرها ثم ضعيها في الفريزر لمدة ساعتين.

سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة وضعي عجينة التورتة حتى تصبح وردية اللون، ثم تخرج من الفرن وتحفظ جانباً لتبرد.

قومي بحشوها بالكاسترد وزينيها بالفواكة المقطعة ولمعيها بالمربى بعد تخفيفه بالقليل من الماء المغلي.

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