تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البلوبيري بالليمون

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : ثلث كوب (مذوبة)

- سكر : كوب

- دقيق : كوب ونصف

- عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة (أحمر)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- بشر الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- التوت : كوب وربع

- سكر البودرة : ثلث كوب الطريقة: سخني الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية، وبطني الصينية بالزيت والدقيق.

اخفقي الزبدة والسكر والبيض و3 ملاعق من عصير الليمون جيداً. امزجي الدقيق مع البايكينج بودر والملح.

أضيفي مزيج الدقيق تدريجياً بالتبادل مع الحليب.

أضيفي بشر الليمون والتوت وقلبي بملعقة خشبية.

اسكبي العجين في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 50 دقيقة حتى تنضج.

في هذه الأثناء امزجي السكر البودرة مع عصير الليمون ليكون معجون سائل.

أضيفي المزيد من السكر البودرة إلى المزيج.

أخرجي الصينية من الفرن واسكبي عليه مزيج السكر والليمون ثم قدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت

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