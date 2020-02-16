تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية

المقادير

- البيض : 5 حبات (أحمر)

- سكر : 3 أكواب ونصف

- دقيق : كوب ونصف

- زيت ذرة : نصف كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- حليب : 3 اكواب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب (اللباني)

الطريقة:

اخفقي البيض والسكر والفانيليا والملح حتى يصبح حجم الخليط كثيفاً.

أضيفي الدقيق المنخول مع البيكنج باودر، وقلبي بخفة ثم أضيفي الزيت وقلبي حتى تمتزج المكونات.



اسكبي الخليط في صينية الكيك المدهونة بالزيت والدقيق، وضعيها في الفرن على درجة حرار 175 مئوية لمدة 30 دقيقة.

اخفقي مكونات الطبقة السائلة مع بعضها، ثم اسكبيها فوق الكيكة بعد أن تخرجيها من الفرن وتتركيها لتبرد قليلاً.

جهزي الكراميل: ضعي السكر على النار حتى يذوب، ثم أضيفي الزبدة، وقلبي حتى تذوب، بعدها أضيفي القشطة وقلبي حتى تتجانس، ثم اسكبي الخليط فوق الكيكة.

اتركيها تبرد تماماً ثم قدميها.

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