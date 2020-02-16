تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتي فور سهل

المقادير

- دقيق : 3 اكواب (منخل)

- سكر البودرة : كوب

- الزبدة : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (أحمر)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ذرّة

- مربى : حسب الحاجة (مربى مشمش أو شوكولاتة مذابة / للتزيين)

الطريقة:

اخلطي في وعاء كلاً من: الدقيق، والملح والبيكنج باودر، ثم ضعي الخليط جانباً.

ضعي الزبدة في وعاء آخر، واخفقيها جيداً، ثمّ أضيفي السكر تدريجياً حتّى يصبح القوام قريباً من القشطة.

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أضيفي البيض والفانيليا، ثم اخفقي جيداً مرة أخرى.

قسمي الكمية إلى قسمين متساويين.

أضيفي نصف كمية خليط الدقيق إلى القسم الأول، ثم اخلطي جيداً حتى تتشكل عجينة ذات قوام متماسك.

أضيفي النصف المتبقي من خليط الدقيق إلى القسم الثاني، ثم أضيفي الكاكاو، واخلطي جيداً حتى تتشكل عجينة ذات قوام متماسك.

شكلي العجينة بالهيئة التي تفضليها، ثم رصيها في صينية الفرن.

تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة، لمدة اثنتي عشرة دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، وزيني البيتي فور بالمرّبى والشوكولاتة.

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