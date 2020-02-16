تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز والشوكولاتة

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب (منخل)

- الجوز : كوب (مفروم خشن)

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- السكر الناعم : ثلث كوب (منخل) الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة والسكر العادي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي الفانيلا والطحين المنخل والجوز والكاكاو البودرة واخلطي جيداً.

اصنعي كرات متوسطة الحجم واغمسيها بالسكر الناعم وضعيها في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة

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