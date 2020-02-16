مصر تحذر من نصائح مغلوطة للوقاية من "كورونا"

حذرت وزارة الصحة المصرية، الأحد، من نصائح مغلوطة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن ثمة نصائح كثيرة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي "كلها معلومات غير صحيحة ومغلوطة".

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات الوقاية اللازمة وبينها الاهتمام بنظافة الأيدي، وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشاكل صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.



وشدد على ضرورة تجنب ارتداء الكمامات لوقت طويل، مع التعرض للهواء النقي في الوقت نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تراقب وترصد من خلال إدارة التفتيش الصيدلي أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، وتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.



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ونصحت "الصحة المصرية" رعاياها بعدم السفر إلى البلدان الموبوءة إلا عند الضرورة.

كما أصدرت مجموعة من الإرشادات الصحية للحد من انتشار الفيروس وهي، المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس.

ونصحت كذلك بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني العوارض المذكورة أو الالتهاب التنفسي الحاد، واستخدام المنديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس.

وكثفت الحكومة المصرية من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، الجمعة.



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إنه تم إعداد معسكر للعزل مجهز بكافة المستلزمات الطبية، يسع لأكثر من 800 حالة، وإعداد مستشفى آخر للعزل الصحي.

وأشارت "زايد"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك أكثر من 340 مصريا في مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز هذا المكان لاستقبال المصريين الموجودين في المدينة حال عودتهم.