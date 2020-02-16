إجلاء 35 إيطاليا من "سفينة كورونا" في اليابان

أعلنت إيطاليا، الأحد، أنها ستجلي 35 مواطناً من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد إصابة 355 شخصاً بالمرض على متنها.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على "تويتر": "قررنا السبت إرسال طائرة لإعادة هؤلاء الإيطاليين الخمس وثلاثين لبلادهم".

وفُرض الحجر الصحي على السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان، ويوجد على متنها نحو 3700 شخص من الركاب وأفراد الطاقم.

وذكرت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا إنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.