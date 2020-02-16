العادة الشهرية بالمنام.. وعلاقتها بتفاصيل حياتك‎!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر العادة الشهرية من الأمور المحرجة للسيدات، فكيف إذا استيقظتِ من حلم أنكِ وجدتِ بقعة دم على الكرسي الذي قمتِ عنه، أو كنتِ في موقف محرج وجاءتكِ العادة الشهرية، فالحلم بها يكون مخيفا وأقرب إلى الكابوس. لكنه يحدث مع العديد من السيدات، لذلك سنتعرف على الاسباب النفسية وراء الحلم بالعادة الشهرية.

إذ يقول الدكتور ليسليبيث ويش وهو معالج نفسي معترف به وطنيا، إن الحلم بالعادة الشهرية يختلف تفسيره من سيدة لأخرى، فقد يكون في بعض الاحيان تفسيره سلبيا وفي بعضها إيجابيا.

ويبين ويش أن رؤية العادة الشهرية في المنام قد ترمز إلى القلق أو التوتر، أو يحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحب العادة الشهرية. مضيفا أنه بالرغم من أن بعض السيدات لا تشكل لهم العادة الشهرية اي مصدر قلق إلا أن معظمهن يشعرن بشيء من عدم الراحة النفسية خلالها، وأغلبهن يعانين من التقلبات المزاجية قبلها وخلالها بدرجات متفاوتة.

كما لفت ويش أن الحلم بالعادة الشهرية غالبا يكون مرتبطا بالمشاعر الخاصة، فيدل عند بعض السيدات على إكتمال الأنوثة وأنها أصبحت مستعدة للخطوة الثانية؛ وهي الحب أو الزواج. أما للبعض الاخر أو المتزوجات يدل على الخصوبة، وأنهن قادرات على الإنجاب.

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وأشار ويش أن رؤية هذه النوعية من الأحلام قد يكون مرتبطا بشخصيتك على مستوى اللاوعي، فمثلا عليكِ أن تفكري بالاسباب النفسية الكامنة وراء هذا الحلم غير المتوقع، مثل إذا كانت دورتك مؤلمة أو تعاني من تقلبات مزاجية قبل الدورة الشهرية، أو لديكِ قلق من موضوع الجنس أو الإنجاب.

وهذا ما أكد عليه سينان فيبري، المؤسس والريئس التنفيذي لتطبيق الأحلام الوحيد الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي، إن الحلم بالعادة الشهرية عادة يكون مرتبطا بالخصوبة والإنجاب عند السيدات، وقد يرمز النزيف وتدفق الدم خارج الجسم إلى وجود تجربة تستنزف من حياتكِ.

ويقول فيبري إن الحلم بالعادة الشهرية قد يفسر أيضا على أنه تحول كبير قد يحصل لكِ في الحياة؛ فالعادة الشهرية عبارة عن دورة حياتكِ، والحلم بها يشير إلى إغلاق دورة معينة في الحياة وبدء دورة أخرى.