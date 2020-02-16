القاهرة - لايف استايل المقادير

- دقيق : كوب (دقيق بسبوسة)

- دقيق : كوب (دقيق عادي)

- سكر : نصف كوب

- زيت الذرة : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات (أحمر)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- زبادي : كوب (كوب كبير الحجم)

- ملح : رشّة

- الخل : ملعقة

- جوز الهند : ربع كوب الطريقة: في وعاء عميق ضعي السكر والزيت ويتم ضربهم بالمضرب حوالي ٣ دقائق.

ضعي عليهم البيض والفانيليا وملعقة الخل ونضربهم حتى يكون الخليط فاتح اللون.

ADVERTISING

ضعي كوب الزبادي واستمري بالضرب.

فى وعاء آخر، ضعي دقيق البسبوسة والدقيق العادي ومعهم البيكنج باودر ورشة الملح ونقلبهم جيداً ثم ضعيهم على الخليط الآخر واضربيهم مع بعض جيداً.

ضعي الخليط في الصينية، وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

أضيفي عليها جوز الهند وهي ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الرواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.