تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفي السهل

القاهرة - لايف استايل المقادير

- البرتقال اليوسفي : كوب (عصير)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- سكر : كوب الطريقة: اخفقي الزيت والسكر والبيض بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج كريمي.

أضيفي الفانيلا واخفقي.

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اخلطي الطحين مع البيكنج باودر.

أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع عصير اليوسفي لخليط البيض والسكر والزيت مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد.

ضعي الكيك في طبق التقديم وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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