تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشكلمة بجوز الهند

القاهرة - لايف استايل المقادير

- بياض البيض : 2 حبة (أحمر)

- السكر الناعم : نصف كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : كوب

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

في وعاء عميق ضعي بياض البيض مع السكر والفانيليا واخلطيهم جيداً بالمضرب.

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أضيفي إلى الخليط السابق الدقيق واخلطيهم جيداً للحصول على مزيج متجانس.

أحضري صينية مغلفة بورق الزبدة.

اصنعي من الخليط كرات متساوية الشكل وضعيها في الصينية واحرصي على إبعاد الكرات عن بعضها البعض.

أدخلي الصينية إلى الفرن واخبزي الشكلمة من 12 إلى 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كرات جوز الهند

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