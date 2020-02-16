تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

المقادير

- لوبياء : 2 كيلو (خضراء)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : 8 فصوص

- طماطم : 1 كيلو

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- زيت الذرة : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

الطريقة:

قشري البصل وقطعيه مكعبات صغيرة، وقشري الثوم وافرميه، قشري الطماطم وقطعيها مكعبات متوسطة الحجم.

قومي بتقميع اللوبيا وقطعيها قطع مستطيلة.

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في قدر على النار ضعي الزيت، البصل والثوم واقليهم حتى يصبح البصل ذهبياً.

أضيفي اللوبيا والطماطم، معجون الطماطم، المعجون الحار والملح والبهارات وأغلقي القدر على نار هادئة، حتى تنضج حبات اللوبيا.

اسكبي اللوبيا بالزيت في طبق وقدميها باردة أو ساخنة.

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