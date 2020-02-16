تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون

القاهرة - لايف استايل المقادير - لتحضير صوص الليمون : عصير الليمون : ربع كوب

مرق دجاج : نصف كوب

النشاء : ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة كبيرة

العسل : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة - صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع شرائح)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج، ومفروم) الطريقة: Advertisements يخلط النشا مع الفلفل الأسود ويغمس الدجاج به ثم يقلى الدجاج بملعقة من الزيت على نار عالية حتى يتحمر ويصبح ذهبي.

اخلطي مكونات الصلصة في وعاء وتأكدي من أن النشا ذاب تماماً.

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ضعي ملعقة من الزيت النباتي وحمري البصل والزنجبيل.

أضيفي الصلصة إلى البصل والزنجبيل وحركي على النار المنخفضة حتى تتماسك الصلصة.

أضيفي الدجاج المحمر واتركيه مع الخليط حتى تتجانس المكونات لمدة 5 دقائق.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو البطاطا المشوية. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندي الدجاج بالفرن طريقة اعداد وتحضير أجنحة الدجاج بالزنجبيل والبرتقال

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