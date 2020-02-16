تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الروبيان

المقادير

- للأرز :

أرز بسمتي : 2 كوب

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

ملح : 2 ملعقة صغيرة

- للروبيان :

الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مُقطَّع إلى جوانح رفيعة)

الثوم : فصّان (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

فلفل أخضر حار : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم / اختياري)

الروبيان : 500 غراماً (متوسِّط الحجم / مُقشَّر ومُنظَّف)

فلفل أخضر حلو : 1 حبة (كبير الحجم / مُقطَّع إلى شرائح)

بندورة : 1 حبة (كبيرة الحجم / مُقشَّرة ومفرومة)

صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الكاري : نصف ملعقة صغيرة

هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

الكركم : ربع ملعقة صغيرة

الماء : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

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الطريقة:

لإعداد الأرز: يُغسل الأرز جيِّدا، ويُنقع في وعاء حاو على الماء، وذلك لربع ساعة، مع تغيير الماء كلَّ خمس دقائق. يُصفَّى الأرز، فيُسلق في قدر كبيرة، مع إضافة الماء المغلي إليها، حتَّى يغمر الأرز، فضلًا عن الزيت النباتي والملح. ويبقى الأرز على النار لثماني دقائق، ثمَّ يُصفَّى ويُدع جانبًا.

لإعداد الروبيان: يُسخَّن الزيت في قدر كبيرة ثانية على نار متوسِّطة، ثمَّ يُضاف البصل مع التقليب، حتَّى يكتسب هذا الأخير اللون الذهبي. ثمَّ، يُضاف الثوم والزنجبيل والفلفل الحار، مع التحريك باستمرار. وتوزَّع حبَّات الروبيان في القدر بعدها، مع المكوِّنات، وتُقلَّب جيِّدًا حتى يتغيَّر لون الروبيان. حينئذ، يُضاف الفلفل الأخضر، مع الاستمرار في التقليب، فتُضاف البندورة والصلصة والملح والكاري والهيل والفلفل الأسود والكمَّون. تُقلَّب المكوِّنات جيِّدًا، ثمَّ يُضاف الأرز المسلوق، وتُخفَّف الحرارة.

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يُذاب الكركم في الماء، ويوزع فوق خليط الأرز. تُغطَّى القدر، وتُدع على نار هادئة لخمس وعشرين دقيقة.

طريقة التقديم: يُسكب الأرز في طبق التقديم، وفوقه الروبيان. ويُقدَّم الطبق ساخنًا، ويُزيَّن بفرم البقدونس.

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