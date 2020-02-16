تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قرع محشي أرز

القاهرة - لايف استايل المقادير

- اليقطين : 1 حبة (كبير الحجم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : 3 فصوص

- لحم مفروم : 1 كيلو

- البازيلاء : نصف كوب

- الجزر : نصف كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- الأرز : كوب (مغسول)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (ﻣﻄﺤﻮﻥ)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (ﻣﻄﺤﻮﻧﺔ)

- الماء : 2 كوب

- زيت دوار الشمس : ملعقة كبيرة الطريقة: ﺗُﻔﺮﻡ ﺍﻟﺒﺼﻠﺔ ﻭﺗُﻘﻠّﻰ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﺑﻞ، ﻳُﻀﺎﻑ ﺍﻟﺜﻮﻡ، ﻳُﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﻳُﺘﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻤّﺮ.

ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻳﻘﻠﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﻒ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺟﺎﻧﺒﺎً .

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ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻠﻖ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺛﻢ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻠﺤﻢ.

يزال رأس اليقطين بحذر ويوضع جانباً، ننظف اليقطين من البذور ونستخدم ملعقة لتنظيفه من الداخل من الألياف، ويتبل من الداخل بالملح والفلفل ثم يحشى بخلطة الأرز واللحم ولا نملأها كثيراً.

نغلق اليقطين بالرأس المقطوع مسبقاً ويدهن بالزبدة ويلف بالقصدير.

يوضع ﻓﻲ ﺻﻴﻨﻴﺔ بها كأس ماء، وتوضع ﺑﺎﻟﻔﺮﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎعتين إلى ساعتين ونصف.

نخرج الصينية من الفرن ونضع اليقطين فوق خلطة الأرز التي جهزناها مسبقاً وتزين حسب الرغبة باللوز والزبيب. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء

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