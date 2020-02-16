تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالكاري والخضار

القاهرة - لايف استايل المقادير

- بودرة الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- سمن : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- أرز بسمتي : كوب ونصف (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الجزر : 2 حبة (مبشور أو مفروم مكعبات صغيرة)

- مرق خضار : كوبان وربع (أو الدجاج)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات) الطريقة: سخني السمن في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة 30 ثانية.

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أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين حتى يصبح شفافاً.

أضيفي الجزر والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الرز وحركي قليلاً.

أضيفي الملح والفلفل والكمون والبابريكا والكزبرة والفلفل الأحمر وبودرة الكاري وقلبي.

أضيفي المرق والبازيلا واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء وينضج الأرز.

حركي الأرز بواسطة شوكة بخفة.

اسكبي الأرز في طبق التقديم و قدميه ساخناً إلى جانب اللبن الزبادي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالبابريكا والزيتون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم

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