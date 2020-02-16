تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المنسف بالدجاج

المقادير

- للدجاج :

زيت الذرة : نصف كوب

أفخاذ الدجاج : 700 غم

البصل : 2 حبة (مُقطَّع إلى قطع كبيرة)

ورق غار : 1 ورقة

هيل : ملعقة صغيرة ونصف (حبّ)

- للبن :

لبن جميد : 5 ملاعق صغيرة (بودرة)

الماء : 4 اكواب

لبن : 1 كيلو

البيض : 1 حبة

هيل : ملعقة صغيرة ونصف (حبّ)

ملح : حسب الرغبة

- للأرز :

زيت الذرة : نصف كوب

الأرز المصريّ : 3 اكواب (منقوع لساعة في الماء)

ملح : حسب الرغبة

- للتقديم :

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بقدونس : حسب الرغبة

لوز : كوب (مقلي)

خبز الصاج : رغيف

الطريقة:

يُنقع الجميد مع الماء، طوال الليل.

للدجاج: يُصبُّ الزيت في قدر، وحين يسخن، يُضاف الدجاج، مع التقليب حتَّى يتغيَّر لونه. ثمَّ، يُسكب ماء ساخن في قدر الدجاج حتَّى يغمره، وحين يغلي، تُنزع الزفرة عن وجه الدجاج. ثمَّ، توضع قطع البصل في القدر بعد ذلك، مع ورق الغار، وحبّ الهيل. يُترك الدجاج لنصف ساعة على النار.

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للبن: يُضاف الجميد إلى الخلَّاط الكهربائي، ويُضرب على سرعة سريعة. ثمَّ، يُطهى الجميد على حرارة متوسِّطة، مع التحريك كلّ خمس دقائق، وذلك حتى يغلي. من جهةٍ ثانيةٍ، يُضاف اللبن إلى وعاء، فيُفقس البيض فوقه، مع التحريك حتَّى تختفي الحبَّة منه في اللبن، فيتجانس الخليط. ويُنقل الخليط بعد ذلك إلى قدر، ويُطهى على حرارة متوسِّطة، مع التحريك المستمرّ حتَّى يغلي. يُضاف الجميد إلى اللبن في القدر، مع مراعاة أن يكون الجميد واللبن بدرجة الغليان.

يُصفَّى مرق الدجاج، مع إضافة كمّ منه بحسب الذوق، إلى اللبن، وبصورة تدريجيَّة، مع التحريك. ويُراعى أن يكون مرق الدجاج في حال الغليان، وألَّا يكون اللبن كثيفًا، لأنَّه سيتكاثف خلال الطهو. ثمَّ، يُضاف حبّ الهيل، ويُنثر الملح. بعد ثلث الساعة من طهي اللبن، يُضاف الدجاج، مع اللبن، وذلك لعشر دقائق.

للأرز: يُصبّ الزيت في قدر، مع إضافة الأرز، فالتقليب حتَّى يتحمَّص. يُنثر الملح، فيصبّ الماء. علمًا أنَّه من الممكن استبدال مرق الدجاج بالماء، فلكل كل كوب من الأرز يُضاف كوب وربع الكوب من الماء. تُترك المكوِّنات على حرارة هادئة، حتَّى ينضج الأرز.

طريقة التقديم: عند التقديم، يُصفَّى اللبن بمصفاة، ويُسكب في سلطانيَّة تُقدَّم إلى جانب الدجاج والأرز وخبز الصاج. ويُزيَّن الطبق بالبقدونس.

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