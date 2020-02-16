تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكشري

المقادير

- طماطم : كوب (معصورة بجزء بسيط جداً من الماء)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الخل : ربع كوب

- مرق : 1 مكعب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

- الثوم : 6 فصوص

- صلصة الهريسة الحارة : ملعقة صغيرة

- البصل : حسب الرغبة

- شعيرية : حسب الرغبة

- الأرز : حسب الرغبة

- الكمون : حسب الرغبة

- العدس : حسب الرغبة

- معكرونة : حسب الرغبة

- حمص : حسب الرغبة

الطريقة:

قومي بتحضير وعاء، وضعي البصل في كمية وفيرة من الزيت حتى تحصلين على اللون الذهبي.

افصلي البصل عن الزيت، وضعيه على منديل نظيف حتى يتصفى من الزيت.

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في باقى الزيت الموجود بالوعاء قومي بوضع الشعيرية حتى تأخذ اللون الذهبي.

أضيفي الأزر الأبيض إلى الشعيرية واستمري في التقليب مع وضع الملح والكمون.

قومي بنقع العدس لمدة 10 دقائق قبل البدء في الخطوات السابقة، ثم قومي بسلقه في لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، وتأكدي من اقترابه من النضج.

أضيفي العدس إلى الأرز والشعيرية وضعي قدر المياه المناسب واتركيهم على نار هادئة.

انتظري حتى تتأكدين من نضج الكشري تماماً.

ضعي وعاء الماء ليغلي، وأضيفي له الملح والزيت، بعدها أضيفي المكرونة واتركيها لمدة ربع ساعة على النار، ثم ضعيها في مصفاة واغسليها بالمياه الباردة.

أحضري وعاء صغير، وقومي بوضع الزيت حتى يقدح.

ضعي الثوم وقلبي جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي.

ضعي عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.

انتظري حتى "تتسبك" الصلصة وتنضج تماماً.

في طاسة صغيرة ضعي الزيت والثوم وقلبي جيداً.

انتظري حتى يأخذ الثوم اللون الذهبي، ثم ضعي الخل.

ضعي الماء والشطة والملح والكمون وانتظري حتى يغلي الخليط لمرة واحدة فقط.

قومي بغرف الكشري فى الطبق بطريقة متساوية.

أضيفي كمية من المكرونة حسب رغبة الشخص الذي سيتناول الطبق.

أضيفي الحمص، ثم أضيفي البصل بشكل مميز.

ضعي الصلصة على وجه الطبق.

ضعي الدقة والشطة في أطباق جانبية، بجوار طبق الكشري الرئيسي، حتى يأخذ منهم كل شخص على حسب رغبته، ولا تنسي وضع فصوص الليمون بجوارهم.

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