تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ديك رومي محشو

المقادير

- المحلول الملحي لنقع الحبش :

سكر : نصف كوب

ملح : نصف كوب

الماء : 3 لتر

- للحشو :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

الكرفس : عود (مفروم)

لحم بقر مفروم : 400 غراماً

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (ناعمة)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

زبيب : نصف كوب (منقوع في الماء، ومفروم)

- للطبقة الخارجيّة :

الخردل : 2 ملعقة كبيرة

توست : كوب (أبيض، مفروم ومُحمَّص)

الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

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- صدر الحبش : كيلو ونصف

الطريقة:

يُذاب الملح والسكَّر جيِّدا، في الماء المُضاف إلى وعاء كبير. يُنقع صدر الحبش في الوعاء لستِّ ساعات على الأقلِّ، ثم يُصفَّى، ويشطف بالماء، ويُجفَّف جيِّدًا.

للحشو: تُسخَّن الزبدة في مقلاة على النار، فيضاف فرم البصل والكرفس إليها، مع التقليب جيِّدًا، وذلك حتَّى يكتسب البصل اللون الذهبي. ثمَّ يترك المكوِّنان جانبًا، حتَّى بيردا.

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يُخلط فرم اللحم في وعاء، مع خليط البصل والكرفس، فينثر الملح والتوابل (الفلفل الأسود والكمّون والقرفة الناعمة والبابريكا)، ويوضع الزبيب. يُقلَّب الحشو جيِّدًا.

يُفتح صدر الحبش من الجانب، بوساطة سكِّين حادّ، فيُفرد من خلال الدق عليه جيِّدًا.

يوزَّع الحشو، ثمَّ يُلفّ صدر الحبش، ويُربط بواسطة الخيط الخاص بالطهي.

يُدهن صدر الحبش (من الخارج) بالخردل. ثمَّ، توزع طبقة من الخبز المحمّص والزعتر، على الجهة الخارجيَّة منه. يوضع بعد ذلك في صينيَّة مدهونة بالزبدة، ويُطهى في فرن ساخن، على حرارة 150 درجة مئويَّة، وذلك لساعتين ونصف الساعة.

يُترك صدر الحبش جانبًا بعد ذلك، حتَّى يبرد تمامًا، قبل التقطيع.

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