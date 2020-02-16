تفاصيل "ليلة رعب" في أكبر مولات القاهرة بسبب "كورونا"

نفت إدارة مول "سيتي ستارز"، بمدينة نصر شرق القاهرة، ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" داخل المبنى، بعد حالة الذعر التي عاشها رواد المول التجاري والبائعون خلال تداول تلك الشائعة.

وقال مراد محمد، مدير إدارة التسويق بالمول، إن المواطن الصيني المُصاب بفيروس "كورونا" يعمل بإحدى شركات النقل في مبنى ملحق بالمول، والذي تم تعقيمه وإغلاقه.

وأوضح محمد في تصريحات للصحافة المحلية أن الشاب الصيني "ميني سو" الذي يبلغ من العمر (34 عاماً) ويعمل في شركة نقل، ظهرت عليه بعض الأعراض وثبت أنه يحمل الفيروس بعد إجراء التحاليل المعملية عليه من جانب وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن الشركة موقع الحادثة استأجرت مبنى مكونا من الطابقين الـ11 و12 بالمبنى الإداري "A4"، الملحق بالمول المكون من 17 طابقاً، مؤكداً أنه تم تعقيم المبنى و4 مبانٍ مجاوره له.

وتابع مدير إدارة العلاقات العامة بالمول أن حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي، لأن المبنى الذي ظهر فيه الشخص المصاب منفصل تماماً عن المول الرئيسي، فضلا عن أن عددا محدودا جداً من المواطنين يتعامل مع الشركة يوميا.

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ولفت إلى أنه تم فحص جميع العاملين بالشركة وعزل شخصين منهم، بالإضافة إلى الصيني حامل الفيروس.

وأصدر المول التجاري بياناً صحفياً عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نافياً ما تتناوله السوشيال ميديا من شائعات بخصوص ظهور حالة مصابة بكورونا في المبنى التجاري.

وأضاف: "إننا أول من سيبادر بنشر الحقيقة حرصاً على سلامة زائرينا والعاملين بالمركز، ونؤكد أن الجهة المسؤولة في مصر عن عمل أي إجراء وقائي أو حتى احترازي هي وزارة الصحة المصرية، وبرجاء عدم نشر معلومات خاطئة".

وكثفت الحكومة المصرية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، الجمعة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إنه تم تنفيذ معسكر إخلاء مجهز بكافة المستلزمات الطبية، يسع لأكثر من 800 حالة، وتم إعداد مستشفى آخر للعزل الصحي، وإن الدولة المصرية على أتم الجاهزية لمواجهة الفيروس.

وأشارت زايد في تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك أكثر من 340 مواطناً مصرياً في مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز هذا المكان لاستقبال المصريين الموجودين هناك.

وأوضحت أن المريض المكتشف لا يزال في فترة حضانة للمرض، وليس مصاباً بشكل فعلي، مؤكدة أن فيروس كورونا مثل الإنفلونزا يحتاج إلى الراحة في البيت والتغذية السليمة.