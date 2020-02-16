10 عادات يومية لتجنب عدوى كورونا.. توقف عن التقبيل والعناق

التقبيل أحد أهم أسباب نقل العدوى - أرشيفية

نصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، بضرورة تغيير عاداتنا اليومية الخاطئة كإجراء احترازي لمكافحة العدوى والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا الجديد.



وقال سليمان لـ"العين الإخبارية" إن العادات الخاطئة وضعف المناعة من أهم أسباب نقل العدوى، لذا يجب اتباع بعض التعليمات اليومية التي تقاوم مكافحة العدوى ومن بينها عادات العناق والتقبيل.

وأشار سليمان إلى عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها في هذه الفترة تحسبا لأي عدوى يمكن الإصابة بها خاصة بين الأطفال.

- الامتناع عن عادات التقبيل والعناق خاصة بين الأطفال في المدارس.

- عدم الاختلاط بأي شخص تبدو عليه أعراض مرضية تحديدا الرشح والحرارة.

- غسل الأيدي بالماء والصابون، والحرص على تعقيم الأيدي في الأماكن المزدحمة.

Advertisements

- عدم مشاركة الطعام مع الآخرين.

- أي طفل لديه أعراض مرضية يلزم المنزل حتى تتحسن حالته.

- التهوية الجيدة في المنازل والفصول بالتحديد في فترة الصباح.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

- عدم تناول أطعمة الشارع والابتعاد عن المواد الحافظة والألوان والطعوم الصناعية.

- تقوية المناعة بالغذاء الصحي المتوازن في الوجبات الرئيسية والذي يحتوي على (الدهون والبروتين والنشويات)، ويمكن تناول وجبات صغيرة بين الوجبات.

- عدم لمس العين والأنف خصوصا إذا كانت الأيادي غير نظيفة.