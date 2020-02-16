كورونا يتراجع.. انخفاض نسبة الحالات الحرجة في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأحد، إن نسبة الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، انخفضت بشكل ملحوظ في الصين.



وأكد مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، أن نسبة الحالات الخطيرة بين الحالات المؤكدة في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت من الذروة التي بلغت 32.4% في 28 يناير/كانون الثاني إلى 21.6% في 15 فبراير/شباط.

وقال مي إن النسبة في أجزاء أخرى في مقاطعة هوبي، تراجعت من الذروة التي بلغت 18.4% في 27 يناير/كانون الثاني إلى 11.1% في 15 فبراير/شباط.

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كما شهدت النسبة في مقاطعات أخرى في الصين، انخفاضا ملحوظا من الذروة حيث بلغت 15.9% في 27 يناير/كانون الثاني إلى 7.2% في 15 فبراير/شباط، بحسب المتحدث.

وأضاف المتحدث أن "هذه التغيرات تثبت فاعلية التدابير الحالية للوقاية من المرض والسيطرة عليه".

وتابع مي: "تطبق السلطات والفرق الطبية إجراءات مختلفة تضمن علاج عدد كبير من الحالات البسيطة في الوقت المناسب وتقليل إمكانية تحول هذه الحالات إلى حالات حرجة".