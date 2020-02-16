سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 16 فبراير 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) جنيها كاملا، كما قفز سعر العملة الخضراء 70 قرشا في البنك المركزي السوداني.

وفي البنك المركزي السوداني زاد سعر العملة الخضراء إلى 52.20 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، مقابل 51.5 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، أمس السبت.

وثبتت معظم البنوك وشركات الصرافة في السودان سعر الدولار عند 51.5 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد قفز سعر الدولار إلى 105.5 جنيه مقابل 104.5 جنيه في تعاملات الأمس، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وبذلك يواصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء متجها صوب 120 جنيها التي توقعها متعاملون في السوق بحلول نهاية العام الجاري.

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وتأتي الزيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لتستبق نتائج الدورة الثالثة من مؤتمر “أصدقاء السودان” الذي ينعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، غدا الإثنين.

والمنتدى الذي يستمر لمدة يومين حتى الثلاثاء المقبل، ينعقد بمشاركة الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر عرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قبل المانحين، كما ستتم مناقشة خطة السودان لشبكات الحماية الاجتماعية التي تمول من قِبَل الحكومة.

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 56.53 جنيه للشراء مقابل 56.81 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 68.11 جنيه للشراء مقابل 68.45 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 112 جنيها والإسترليني 134 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.91 جنيه للشراء مقابل 13.98 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.21 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 170.31 جنيه للشراء و171.16 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 27.73 جنيه، والدرهم الإماراتي 28.49 جنيه، والدينار الكويتي 242 جنيها.