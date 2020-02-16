تعرف علي أهم 6 فيتامينات مهمة لصحة شعرك

العناية بالشعر يمكن أن تكون بسيطة فقط من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وصحى، وعلى الرغم أنه لا يمكن تغيير عوامل مثل العمر والتركيب الجيني، إلا أن النظام الغذائي هو شيء واحد تتحكم فيه ويؤثر على الشعر، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الفيتامينات التى يجب تناولها لصحة الشعر والأطعمة الغنية به، وفقا لموقع avo health.

وتناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة أحد العوامل الرئيسية التى يمكن أن تؤدى إلى تساقط الشعر. وتناول الطعام بتوازن العناصر الغذائية التالية، البروتين والفيتامينات والمعادن، سوف يوفر لشعرك كل ما يحتاج إليه للبقاء لامعًا ولامعًا وقويًا.

1- البيض (البروتين)

يتكون الشعر من البروتين، لذا من المهم ضمان أن يكون لديك ما يكفي منه في نظامك الغذائي إذا كنت تريد الحفاظ عليه قويًا وصحيًا، وإذا كنت لا تستهلك ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي فمن المرجح أن يصبح شعرك جافًا وهشا وضعيفًا. ويوجد البروتين فى اللحوم والدجاج والديك الرومي والأسماك ومنتجات الألبان.

2- البقوليات (حديد)

في حين أن البقوليات غنية بالبروتين فهي أيضًا مصدر كبير للحديد، وهو معدن مهم جدًا للشعر، يعد نقص الحديد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر، حيث يتم تغذية بصيلات الشعر وجذوره بالدم الغني بالمغذيات، على هذا النحو، ستؤدي مستويات الحديد غير الكافية إلى فقر الدم الذي يعطل الإمداد المغذي للبصيلات، مما يؤثر على دورة نمو الشعر وقد يؤدي إلى التساقط.

3- الأسماك الدهنية (أوميجا 3)

تحتوى الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد من العناصر الغذائية المهمة التي لا يمكن أن ينتجها جسم الإنسان بمفرده، تم العثور على أوميجا 3 في الخلايا التي تبطن فروة الرأس، كما أنها توفر الزيوت التى تحافظ على فروة الرأس والشعر الرطب،ا لأسماك الزيتية الأخرى مثل السردين وسمك السلمون، وكذلك الفواكه مثل الأفوكادو وبذور اليقطين والمكسرات، غنية بأوميجا 3.

4- البطاطا الحلوة (فيتامين أ)

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الزهم هى مادة دهنية تنتجها الغدد الدهنية لشعرنا، وإنتاجه يعتمد على فيتامين أ، وبدون الزهم من المحتمل أن تواجه فروة الرأس حكة وجفاف الخضراوات ذات اللون البرتقالي / الأصفر مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين (التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ).

5- المكسرات (فيتامين E)

الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس يمكن أن تلحق الضرر بشعرنا ولكن الأطعمة الغنية بفيتامين E توفر الحماية لشعرك، تعد المكسرات من الأطعمة اللذيذة والغنية بفيتامين E والزنك والسيلينيوم، لذا حاول تضمينها في نظامك الغذائي.

6- السبانخ (فيتامين ج)

السبانخ عبارة عن خضراوات ذات طاقة فائقة محملة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات C و A وكذلك الفولات، وكل ذلك يعزز نمو الشعر. إنه أيضًا مصدر كبير للحديد في النبات، وهو ضروري لنمو الشعر. يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية الأيض وتساعد على نمو وإصلاح.

تعتمد صحة شعرك أيضًا على نظامك الغذائي ونقص العناصر الغذائية المذكورة أعلاه - الفيتامينات أ ، ج ، د ، هـ ، الزنك ، فيتامينات ب، الحديد ، البيوتين، البروتين، والأحماض الدهنية الأساسية قد تبطئ نمو الشعر أو حتى تسبب الشعر خسارة. إن ضمان تضمينها في نظامك الغذائي سيساعد على نمو شعرك وصحته.

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