تعرف علي أهم الطرق للتخلص من الوزن الزائد

فقدان الوزن يعد من الأمور التي تتطلب جهدا، فأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وأيضا اتباع حميات غذائية خاصة وهادفها التخلص والقضاء على الوزن الزائد، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "activefeel" بعض الحيل التي تهدف في التخلص من الوزن الزائد.

أكد التقرير ضرورة تناول وشرب المزيد من الماء، لأنها تزيد من فرص الشعور بالشبع، كما أنها تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ولم يكن هذا فقط الفوائد، بل الماء تعمل على تحسين عملية الهضم بشكل ملحوظ، وجميع هذه الأمور تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

وأضاف التقرير المنشور أن أخذ قسط جيد وكاف من النوم يعد من الأمور المهمة التي ترفع نسبة حرق الدهون في الجسم، وتعمل على تقليل فرص عدم فقدان الوزن، لأن الجسم يشعر بالراحة وحينها يقوم بحرق الدهون، كما أن الشعور بالإرهاق والإجهاد من الأمور المسببة لزيادة الوزن، ولذا عليك النوم 8 ساعات في اليوم للتخلص من الوزن الزائد.

ووفقا لبعض الدراسات الطبية الحديثة، والتى أكدت أن الضحك لمدة 15 دقيقة تساعد على حرق حوالى 40 سعرا حراريا، وتعد من الحيل الجيدة التي تساعد فى حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولذا عليك مشاهدة فيلم مضحك.

وأوضح التقرير أن تناول الأطعمة الصحية تعد من الحيل الجيدة والتي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولذا عليك تناول البروتينات المسلوقة أو المشوية، والسلطة الخضراء، لأنها تساعد بشكل كبير في حرق الدهون، وأيضا من الضروري تناول الأجبان والفول والأطعمة الأخرى قليلة السعرات الحرارية.

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول المشروبات الصحية كالينسون والنعناع والبابونج والشمر، فهي مشروبات تحتوى على بعض العناصر الغذائية الجيدة للجسم كمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وحمض الفوليك والفيتامينات المختلفة، ولذا تناولك لهذه المشروبات تعمل علي تقليل الوزن الزائد.

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