شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أسباب تجعل طبيبك يطلب تحليل فوسفات الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الفوسفات يقيس كمية الفوسفات في دمك، والفوسفات هو ما تحصل عليه عندما تجمع معدن الفوسفور مع الأكسجين، فعندما تأكل بعض الأطعمة - مثل الفول والمكسرات والحبوب والحليب والبيض ولحم البقر والدجاج والأسماك - يدخل الفوسفور في أمعائك، وعندما يلتقي بالأكسجين، يصبح الفوسفات، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات تحليل الفوسفات في الدم، وفقاً لموقعى "webmd" و "mountsinai".

والفوسفات يمتزج مع الكالسيوم لبناء وإصلاح عظامك وأسنانك، كما يقوم بعض الفوسفات بدعم العضلات والأعصاب.

لماذا تحتاج إلى اختبار نسبة الفوسفات في الدم

على الرغم من أنك تمتص الفوسفات في الأمعاء، إلا أنه يتم تصفيته وإزالته عبر كليتيك.

مستويات الفوسفات غير الطبيعية- مع أعراض مثل مشاكل العظام والتعب والضعف - قد تشير إلى اضطراب في الكلى، قد يرغب طبيبك أيضًا في الحصول على اختبار الفوسفات إذا اشتبه في:

-مشاكل مع مرض السكري.

-الاختلالات الهرمونية، مثل فيتامين (د) أو PTH، وهو هرمون يساعد على توازن الكالسيوم والفوسفور في جسمك.

-سوء التغذية.

نظرًا لأن الفوسفات يعمل عن كثب مع الكالسيوم، يستخدم الأطباء أيضًا الاختبار لتحديد ما إذا كان جسمك يحصل على الكالسيوم ويستخدمه بالطريقة الصحيحة.

يمكن أن تكون المشكلات المتعلقة بالكالسيوم علامة على نقص فيتامين (د)، أو قد تشمل:

-مشاكل العظام.

-الشعور بالتعب الشديد.

-ضعف العضلات.

-التشنج.

نتائج تحليل الفوسفات في الدم

تتراوح النسب الطبيعية من الفوسفات في الدم ما يلى:

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-البالغون: 2.8 إلى 4.5 ملج / ديسيلتر.

-الأطفال: 4.0 إلى 7.0 ملج / ديسيلتر.

قد تختلف نطاقات النسب العادية قليلا بين المختبرات المختلفة، حيث تستخدم بعض المعامل قياسات مختلفة أو تختبر عينات مختلفة.

ماذا يعني نتائج غير طبيعية لتحليل الفوسفات في الدمقد يكون مستوى أعلى من المعدل الطبيعي (فرط فوسفات الدم) بسبب العديد من الظروف الصحية المختلفة، الأسباب الشائعة تشمل:

-الحماض الكيتوني السكري (حالة مهددة للحياة قد تحدث عند مرضى السكري).

-قصور الغدد الدرقية.

-فشل كلوي.

-مرض الكبد.

-الكثير من فيتامين د.

-الكثير من الفوسفات في نظامك الغذائي.

-استخدام بعض الأدوية مثل المسهلات التي تحتوي على الفوسفات فيها.

قد يكون المستوى الأقل من المعدل الطبيعي (نقص فوسفات الدم) بسبب:

-إدمان الكحول.

-فرط كالسيوم الدم (الكثير من الكالسيوم في الجسم).

-فرط نشاط الغده الدرقية.

-المدخول الغذائي القليل جدا من الفوسفات.

-سوء التغذية.

-القليل جدًا من فيتامين (د) ، مما يؤدي إلى مشاكل في العظام مثل الكساح (الطفولة) أو هشاشة العظام (للبالغين).