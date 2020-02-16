أصغر ضحايا الشيخوخة في العالم.. وفاة طفلة عمرها 8 سنوات

توفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في أوكرانيا إثر إصابتها بمرض وراثي نادر للغاية أدى لإصابتها بأعراض الشيخوخة المبكرة، وأصاب 160 شخصًا في العالم بأسره.



وقال الأطباء إن السن البيولوجي للطفلة آنا ساكيدون كان أقرب إلى 80 عاما، بينما أشادوا بالفتاة "الرائعة" التي اضطرت إلى واجهت الكثير من المشكلات الصحية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفلة احتفلت الشهر الماضي بعيد مولدها الثامن، وكان وزنها لا يتجاوز 17 رطلاً فقط (أقل من 8 كيلوجرامات).

وأفادت تقارير في أوكرانيا أن الطفلة توفيت جراء فشل متعدد لأعضائها الداخلية مرتبط بحالة الشيخوخة المبكرة لها.

وقالت والدتها الثكلى، إيفانا، في وقت سابق إنها "مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل جعل ابنتها سليمة".

من جانبه، قال تيموفي ناجورني، رئيس مؤسسة المتطوعين الأوكرانيين الذين دعموا العلاج الطبي لآنا ساكيدون: "كان حلمها الوحيد أن تكتشف في يوم من الأيام أن تشخيص الأطباء كان خطأ".

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مؤكدة على وفاة آنا، قالت الطبيبة ناديجدا كاتامان إن الفتاة "الرائعة" كانت تخضع للعلاج في مجمع فولين الطبي للأطفال منذ الطفولة.

وأضافت: "في يناير، بلغت آنا الثامنة. كانت تعاني من الشيخوخة المبكرة لأعضائه الداخلية وأنظمة جسدها، وكانت عظامها تنمو ببطء بينما أعضائها تشيخ بسرعة".

وبعد وقت قصير من الولادة، شخص الأطباء إصابتها بمتلازمة "هوتشينسون-جيلفورد بروجيريا"، وهي حالة وراثية نادرة.

وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالة "بروجيريا"، فإن عام واحدا من العمر يعادل من 8 إلى 10 سنوات، لذلك كان عمرها الحقيقي يتراوح بين 70 و80 عاما.

وعادة ما يموت هؤلاء المرضى جراء السكتة الدماغية. والطفلة آنا عانت من العديد من السكتات الدماغية وشلل في أطرافها، وهذا أثر على حركة ذراعيها وساقيها.

وأشارت الأبحاث في هولندا إلى أن تلك الحالة تصيب واحدا من كل 20 مليون مولود، ولا يوجد سوى نحو 160 من المصابين المعروفين في العالم.



