بريطانيا تقدم إحصاءً إيجابيًا عن فيروس "كورونا" بشفاء 8 حالات من أصل 9

قدمت بريطانيا، أمس السبت، إحصاءً إيجابيًا عن فيروس "كورونا" على الرغم من ارتفاع أعداد ضحاياه سواء من المصابين أو المتوفين، حيث أعلنت شفاء 8 من أصل 9 إصابات بالفيروس، وخروجهم من المستشفى.وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن جميع المرضى البريطانيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قد خرجوا من المستشفى، باستثناء واحد.وكان أوائل البريطانيين الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" القاتل، الذي أودى حتى الآن بحياة 1667 شخصا وأصاب 69 ألفا آخرين، تلقوا العدوى من رجل من مدينة برايتون، في منتجع فرنسي للتزلج.

ووفقا للتقارير، فقد التقط رجل أعمال بريطاني الفيروس عندما كان في سنغافورة، ثم توجه إلى منتجع في جبال الألب حيث نقل العدوى إلى 4 أشخاص آخرين، وهم 3 رجال وامرأة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن طالب جامعي ووالدته أصيب بالفيروس في مدينة يورك، فيما يعتقد أن الضحية الأخيرة، التي تم تشخيصها في لندن في 12 فبراير/شباط الجاري، قد وصلت البلاد قادمة من الصين قبل بضعة أيام محملة بالعدوى.

ولم يتضح بعد أي من المرضى التسعة الذين أصيبوا بالفيروس بقي في المستشفى، حيث يشار إلى أن عدد الحالات التي تم وضعها قيد الحجر الصحي في بريطانيا بلغت 106، في حين أن عدد من جاءت نتائج اختباراتهم سلبية تجاه الفيروس وصل إلى 83 حالة، أي أن هؤلاء تأكدت عدم إصابتهم.قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تفشي فيروس "كورونا" يمثل "تهديدا وشيكا" للشعب البريطاني

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