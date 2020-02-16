إصابة 3 إسرائيليين بـ"كورونا" على متن "السفينة الموبوءة"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 3 إسرائيليين بفيروس كورونا يوجدون على متن سفينة سياحية موبوءة بالمرض في اليابان.



وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن نظيرتها اليابانية أبلغتها بإصابة الإسرائيليين الثلاثة بهذا الفيروس.



ويوجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" الراسية قبالة سواحل اليابان 15 إسرائيليا، تم تأكيد إصابة 3 منهم بالفيروس.



وأضافت الوزارة: "يقال إن الثلاثة لديهم أعراض بسيطة للفيروس ونقلوا إلى المستشفى في اليابان".



وتابعت أنها سترسل طبيبا مختصا إلى اليابان لمتابعة حالة المواطنين الإسرائيليين.



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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم وضع السفينة في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، في 3 فبراير/شباط بعد تشخيص الرجل الذي نزل من السفينة في هونغ كونغ قبل سفرها إلى اليابان بالفيروس.



وأضافت: "لا تزال إسرائيل تدرس إمكانية إعادة بقية الإسرائيليين على متن الذين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس. سيتم وضع الركاب في الحجر الصحي ومراقبتهم في إسرائيل إذا تمكن وزير الخارجية يسرائيل كاتس من إقناع السلطات اليابانية بإطلاق سراحهم".



ولفتت إلى أن "نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلي، إيتامار غروتو، موجود بالفعل في كوريا الجنوبية وسيصل إلى طوكيو في الساعات القادمة".



واستنادا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه نظرا إلى أن عدد المصابين بالفيروس على متن سفينة وصل إلى 350 شخصا على الأقل، فقد أثيرت مخاوف بشأن الظروف على متن السفينة، حيث لا يزال هناك نحو 3500 شخص على متنها.



وقالت: "يبلغ عمر نحو 80٪ من ركاب السفينة 60 عاما أو أكثر، و215 في الثمانينيات من العمر و11 في التسعينيات من العمر".



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعهد، الخميس، ببذل قصارى جهده لإعادة المواطنين الإسرائيليين على متن السفينة، وقال: "سنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى إسرائيل".

