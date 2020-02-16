نقل أمريكيين من "السفينة الموبوءة" في حماية الجيش الياباني

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي ستنقل الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية "دايموند برينسيس" من ميناء يوكوهاما إلى مطار هانيدا في طوكيو بواسطة حافلات.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأحد، أن الطائرات التي تستأجرها الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تصل الليلة إلى المطار.

وترتب قوات الدفاع الذاتي حافلات ضخمة لنقل 380 مواطنا أمريكيا.

Advertisements

كانت السلطات الصحية في اليابان أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية في ميناء يوكوهاما.

ونقلت "إن.إتش.كيه" عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة ارتفع إلى 355 من الركاب وأفراد الطاقم.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كارنيفال كورب"، للحجر الصحي منذ رسوها في يوكوهاما جنوبي طوكيو 3 فبراير/شباط الجاري، بعد ثبوت إصابة رجل ترجل منها في هونج كونج قبل إبحارها إلى اليابان.

ويبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم على السفينة 3700 شخص، وتسجل أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين. وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.

وقضى فيروس كورونا المستجد على نحو 1669 شخصا حتى الآن، وأصاب 69 ألفا و264 آخرين، معظمهم من الصين التي تفشى منها المرض الغامض لأكثر من 30 بلدا ومنطقة.