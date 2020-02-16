الصين تفرض حظرا على تنقل المركبات بإقليم "تفشي كورونا"

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رويترزالأحد 2020/2/16 03:22 م بتوقيت أبوظبي
الصين تسعى للسيطرة على كورونا بحظر تنقل المركبات في هوبي
قالت الحكومة الصينية، الأحد، إنها ستفرض حظرا على حركة المركبات في أنحاء إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، لكبح انتشار المرض.
وأضافت الحكومة، في وثيقة رسمية منشورة، أن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف، أو التي تنقل سلعا ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة.
وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجري فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه، موضحة أن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة.
في السياق ذاته، قال مي فنج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية.
وقضى فيروس كورونا المستجد على نحو 1669 شخصا حتى الآن، وأصاب 69 ألفا و264 آخرين، معظمهم من الصين التي انتقل منها المرض الغامض لأكثر من 30 بلدا ومنطقة.
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