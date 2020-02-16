تايوان تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التايوانية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وهذه هي الوفاة الخامسة خارج بر الصين الرئيسي، بعد كل من الفلبين وهونج كونج واليابان وفرنسا.

وقال وزير الصحة والرفاهية التايواني، شين شيه شونج، أمام مؤتمر صحفي متلفز، إن المتوفى كان في الستينيات من عمره وتم نقله إلى المستشفى في 3 فبراير/شباط الجاري، بسبب ضيق في التنفس، الذي أدى إلى تشخيص بالإصابة بالتهاب رئوي، وتوفي مساء السبت.

وتابع شين أن أحد أفراد أسرة الرجل، أصيب أيضا بالفيروس.

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وأضاف أن الاختبارات أظهرت عدم إصابة نحو 60 من أطقم الفرق الطبية كانوا يعملون عن كثب مع الرجل المصاب بالفيروس.



وأشار إلى أن المتوفى كان سائق تاكسي من وسط تايوان، ولم يكن لديه أي تاريخ للسفر للخارج، غير أنه كان يعمل مع مسافرين عائدين من الصين وهونج كونج ومكاو.



ونوه شين بأن تحقيقا بدأ لتحديد هوية الأشخاص الذين ربما اتصلوا بالسائق المتوفى.

وكانت السلطات الصينية أعلنت وفاة 142 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية السبت 15 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 2009 حالات جديدة.



وكشفت وزارة الصحة الصينية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 68 ألفا و500 مصاب والوفيات إلى 1665.