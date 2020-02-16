العمليات الجراحية الآمنة للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 01:42 مساءً - في بعض الأحيان تكون العمليات الجراحية غير المرتبطة بالحمل ضرورية للحامل، حيث إن ما نسبته 0.75% من الحوامل يحتجن إلى عمليات خلال هذه الفترة، حول ذلك، التقينا الدكتور محمد مرعي، اختصاصي الجراحة العامة والمناظير في مستشفى المقاصد، وسألناه عن العمليات التي قد تُجبر الحامل على إجرائها خلال الحمل، وإذا ما كانت آمنة؟

العمليات الجراحية غير النسائية

عملية استئصال الزائدة الدودية بسبب التهابها، بنسبة امرأة واحدة من بين كل 1500 حامل.

عملية استئصال المرارة بسبب التهابها، بنسبة امرأة واحدة من بين كل 1500 حامل.

اضطرابات المبيض والأورام، بنسبة امرأة واحدة من بين كل 3000 حامل.

الحوادث، بما نسبته امرأة واحدة من بين كل 100 حامل.

سرطان الثدي أو عنق الرحم، بنسبة امرأة واحدة من بين كل 5000 حامل.

انسداد الأمعاء، بنسبة امرأة واحدة من بين كل 50 ألف حامل.

وقد تتطلب التغيُّرات التشريحية والفسيولوجية المتعلقة بالحمل، والمخاوف المتعلقة بالجنين، إجراء تعديلات على التدبير العلاجي والجراحي.

طريقة تقييم الحالة

يتم تقييم حالة الحامل التي تحتاج إلى الجراحة بالطريقة نفسها التي تُعامل بها المريضة غير الحامل كلآتي:

1 - يتم توثيق التاريخ الدقيق للحالة الطبية والتوليدية الأساسية من خلال الفحص البدني، وعمل تقييم تفصيلي للمجرى الهوائي "التنفسي".

2 - الفحوصات المختبرية، واختبارات أخرى، بحسب تشخيص الحالة والجراحة المقترحة لها، وبناءً على ما تقدم يتم اتخاذ القرار إذا ما كانت الحامل تحتاج إلى العملية الجراحية بشكل عاجل أم لا.

3 – تجرى العمليات العاجلة، فوراً بغض النظر عن عمر الجنين، مثل التهاب الزائدة الدودية أو التواء المبيض أو العمليات الطارئة نتيجة وجود نزف داخل البطن بعد التعرض لحادث سير مثلا.

4 - بالنسبة للعمليات غير العاجلة فيتم تأجيلها إلى ما بعد الولادة، أو إلى الثلث الثاني من الحمل، بحسب الحالة.

Advertisements

أنواع الأشعة الآمنة خلال الحمل:

حتى تُشخَّص الحالة بشكل دقيق، تحتاج الحامل أحياناً إلى إجراء بعض الصور لتأكيد التشخيص، وهي آمنة على الجنين، مثل:

1 - الموجات الصوتية التلفزيونية "الألتراساوند".

2 - الرنين المغناطيسي "MRI"، ويمكن أن تكون بديلاً للتصوير الطبقي للبطن.

3 - الأشعة السينية، وهي وفقاً للأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة، أنه لايزال هناك اختلاف وجدل حولها حتى الآن، لذا تعد غير مفضلة إلا عندما تفوق الفوائد المخاطر، والأشعة السينية لها أنواع عدة، وكل نوع له جرعات أشعة مختلفة، بحسب نوع الفحص والمنطقة التي ستتعرض إليها.

معلومات هامة للحامل