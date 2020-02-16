تعرف على أسباب آلام الوجه!

الأحد 16 فبراير 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن آلام الوجه لها أسباب عدة مثل الصداع العنقودي والصداع النصفي والمتاعب النفس جسدية.



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كما قد ترجع آلام الوجه إلى ما يعرف "بألم العصب ثلاثي التوائم" المعروف أيضاً باسم "العصب الخامس"، وهو أحد أعصاب المخ الرئيسية يقع على جانبي الوجه ويتفرع إلى ثلاثة فروع تغذي ثلاث مناطق، هي: الجبهة ووسط الوجه والفك.

لذا يتعين على المريض تدوين توقيت الإصابة بالألم ونوع النوبات وعرضها على طبيب أعصاب لمساعدته في تشخيص السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الوجه ومن ثم تحديد طريقة العلاج السليمة.