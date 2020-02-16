كوريا الجنوبية تدرس إخضاع مرضى الالتهاب الرئوي لفحوصات "كورونا"

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العين الإخباريةالأحد 2020/2/16 02:21 م بتوقيت أبوظبي
فيروس كورونا قضى على المئات منذ ظهوره
تدرس كوريا الجنوبية إجراء اختبارات فيروس كورونا (كوفيد-19) على جميع مرضى الالتهاب الرئوي في البلاد؛ للتحقق مما إذا كان قد انتشر بالفعل في جميع أنحاء البلاد من عدمه.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيسة إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض قولها إن الحكومة تدرس إجراء اختبارات فيروس كورونا على مرضى الالتهاب الرئوي خلال الأيام المقبلة، بعد استشارة خبراء أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية.
وأشارت جونج إيون كيونج إلى أن القرار يأتي بعد الإعلان عن الحالة الـ29 المصابة بالفيروس الجديد، صباح الأحد، لشخص ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج.
وقرر الأطباء إجراء اختبارات فيروس كورونا الجديد للشخص البالغ من العمر 82 عاما، عندما تبين أنه مصاب بالتهاب رئوي، كما يُعتقد أنه ليس لديه أي اتصال مع الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض.
تشمل الأعراض الشائعة للفيروس الحمى والتهاب الحلق وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر حدة يصاب المرض بالرجفة والآلام في العضلات، بينما تتطور الحالات الشديدة إلى الالتهاب الرئوي.
وتراقب السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وتفحص عن كثب المرضى المصابون بالفيروس والأشخاص الذين كانوا على تواصل معهم.
لكن من أجل وقف انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، قالت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها قد تجري الاختبارات على جميع مرضى الالتهاب الرئوي.
وقضى فيروس كورونا المستجد على نحو 1669 شخصا حتى الآن، وأصاب 69 ألفا و264 آخرين، معظمهم من الصين التي تفشى منها المرض الغامض لأكثر من 30 بلدا ومنطقة.
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