بلازما المتعافين.. أمل جديد لعلاج "كورونا" في الصين

أثبتت عملية نقل البلازما للمرضى الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين مؤخرا، فاعليتها في علاج المرضى.

لذا لجأت السلطات الصينية لحث المواطنين المتعافين من فيروس "كورونا" على مساعدة الأطباء في مكافحة المرض بالتبرع بالدم لاستنباط أجسام مضادة للفيروس.

وقال جان دينيوي، كبير الأطباء في مستشفى "تسينينتان" بمدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس، إن أطباء المركز يجربون طريقة علاج تعتمد على نقل بلازما الدم من المتعافين إلى أشخاص لا يزالون يعانون من المرض، وأشار إلى أن هذا الأسلوب أدى إلى نتائج إيجابية مشجعة.





Advertisements

وأوضح دينيوي أن دماء المتعافين تحتوي على كميات كبيرة من الأجسام المضادة للفيروس، معربا عن أمله في أن يمدوا يد العون ويتبرعوا بدمائهم.

وكان 4 متعافين تبرعوا، الخميس، بالبلازما في مستشفى بمدينة تشينجيوان في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين.

وأعلنت السلطات الصينية وفاة 142 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية السبت 15 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 2009 حالة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة الصينية، ارتفاع عدد مصابي الفيروس في عموم البلاد إلى 68 ألفا و500 مصاب والوفيات إلى 1665.



