سيدة أميركية تستدرج غزلان برية من غابات كولورادو لتربيتهم فى منزلها

شهدت ولاية كولورادو الأميركية واقعة غريبة، حيث استدرجت، امرأة، غزلان برية وجعلتهم يعيشون فى منزلها ويتناولون الطعام من مائدتها وكأنهم قطط أو كلاب، وأظهرت لقطات فيديو تداولت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى هذه المرأة وهى تنادى الحيوان البرى وتسمح له بالأكل من طاولة الطعام.وأعادت إدارة الحدائق والحياة البرية فى ولاية كولورادو، نشر الفيديو المتداول وقالت: "إن سلوك السيدة يضعها تحت طائلة العقوبة بفرض غرامة تصل إلى 100 دولار، وللعلم الحيوانات البرية ليست أليفة، وأن السماح لها بدخول المنازل ينطوى على مخاطر عالية".

وطالب مارك لامب مدير إدارة الحياة البرية فى المنطقة، بعدم الاقتراب من الحيوانات البرية قائلا "دعوا الحيوانات البرية فى بيئتها الطبيعية، فهذه ليست حيوانات أليفة، ومثل هذا السلوك سينتهى بقتل الحيوان عن غير قصد، أو قد يتعرض صاحبه للأذى، والسماح لحيوانات مثل الغزال البرى بالتواجد فى فناء المنزل بشكل متكرر يمكن أن يجذب إلى المكان حيوانات شرسة مثل الأسود التى تطارد هذه الغزلان".

وفى وقت سابق، عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعى، لشرطى يقوم بإنقاذ غزال سقط فى بركة متجمدة فى فناء أحد المنازل بمدينة ليكسينجتون بالولايات المتحدة الأمريكية، ونوه التقرير أن الشرطى فلانيرى لبى طلب المساعدة من سكان المنزل، ليهرع لمساعدة الغزال فى الخروج من البركة المتجمدة وإطلاق سراحه.وتنظم بعض بلدان العالم مسابقات تبدو غريبة وفريدة من نوعها، لكنها جديدة ومختلفة ومنها مسابقة فى بريطانيا لرصد الشبه بين الحيوانات الأليفة ومالكيها، وتوج، هذا الأسبوع، أفضل مناد على الغزلان فى أكبر معرض للصيد البرى بأوروبا فى مدينة دورتموند الألمانية.

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