غزة تواجه "كورونا" بحجر صحي للعائدين من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إجراءات الحجر الصحي ستتم داخل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.



وأكدت وزارة الصحة في رام الله، قبل يومين، أن الأراضي الفلسطينية خالية من أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وأن كل ما تم تداوله حول الاشتباه بإصابات بهذا الفيروس هو مجرد شائعات فقط.



وأشارت إلى أن جميع مراكز العلاج المحلية على استعداد كامل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وأنه يتم فحص جميع القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس من قبل طاقم طبي متخصص.

وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 68 ألفا و500 مصاب والوفيات إلى 1665.