فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الحمل من المشاكل الصحية التى تعانى منها المرأة الحامل، مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين، وقد يكون سبب تسمم الحمل هو وجود خلل فى الجهاز المناعى أو تكوين أجسام مضادة، وحسب ما ذكره موقع americanpregnancy ، فهناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها المرأة الحامل للوقاية من تسمم الحمل وهى: - تجنب الوزن الزائد عن طريق تقليل الدهون والنشويات واستبدالها بالأطعمة الصحية. Advertisements - الابتعاد عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم، خصوصا المعلبات والمخللات. - التقليل من استخدام الملح فى الطعام. - الإكثار من شرب المياه يوميا فهى تساعد على تعزيز صحة المرأة الحامل. - الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم وعدم بذل مجهود كبير. - الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولكن تحت إشراف الطبيب المعالج. - تجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين والابتعاد عن التوتر والضغط النفسى والعصبى.

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