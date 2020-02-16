شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل رجيم .. إزاى تتناول طعام صحى بدون تكاليف عالية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتقد البعض أن تناول الأطعمة الصحية والغنية بالفوائد قد يكون أغلى من الوجبات غيرالصحية، وهوما يجعلهم يبتعدون عن الطعام الصحى أويمتنعون عن عمل رجيم لإنقاص الوزن، لكن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعدك على تناول طعام صحى بما يتناسب مع ميزانيتك، وفقاً لما ذكره موقع "women`s day".



إزاى تأكل أكل صحى على قد ميزانيتك؟ إزاى تأكل أكل صحى على قد ميزانيتك؟ 1- تناول الطعام في المنزل

تناول الطعام بالخارج أغلى بكثير مما تعتقد، وكذلك يجعلك تلجأ للأطعمة السريعة الغنية بالدهون والأملاح، لذا سيكون إعداد وجبات الطعام في المنزل دائمًا أكثر صحةً وأرخص على المدى الطويل من تناول الوجبات خارج المنزل، وبعض المطاعم تضيف كميات أكبر من النكهات والسكر والملح والتوابل حتى تجعلك ترغب في تذوق طعامهم مرة أخرى.

2- لا تذهب للتسوق وأنت جائع

التسوق أثناء الشعور بالجوع يجعلك تشترى الأطعمة غيرالصحية والمصنعة والغنية بالدهون، لذا قبل الذهاب إلى السوبرماركت تناول وجبة خفيفة صحية ولا تدرج الأطعمة غيرالصحية في قائمة التسوق الخاصة بك.

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3- شراء الحبوب بكميات كبيرة

قم بشراء الحبوب والفول السوداني والبذور بكميات كبيرة، فهى ليست غنية بالألياف فحسب، بل أيضاً تمثل تنوعًا رائعًا إذا قمت بإضافتها لطعامك أو تناولها بمفردها، وفى نفس الوقت فهى صحية وغنية بالعناصر الغذائية.

4- لا تشترى المعلبات

هناك الكثيرمن المواد الغذائية قد تبدو مغلفة بشكل جميل ولكنها ليست في الواقع أكثر صحة، حيث أن هذه المعلبات يضاف إليها النكهات والمواد الحافظة غيرالصحية.

فكر في شراء الفواكه والخضروات بشكل موسمي ، فيمكنك شراء كميات كبيرة من الخضروات التي تظهر في موسم الصيف على سبيل المثال وتخزنها للشتاء حتى توفر المال وتكثر من الطعام الصحى.